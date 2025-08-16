お盆休みを県内で過ごした人のUターンラッシュがピークを迎えています。 大分空港 １６日 大分空港では16日、家族との別れを惜しむ人の姿が見られました。空の便はUターンラッシュのピークを迎えていて、各航空会社によりますと、大分から各地に出発する便は16日と17日ほぼ満席となっています。 ◆帰省客は「針でアユを引っかけて焼いて食べた」「子供たちが楽しそうで私も楽しかった」