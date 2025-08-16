SNSで毎年話題になるユニクロのサングラス。今年は、四角いフォルムが特徴的なレクタングルサングラスに注目が集まっています。GU（ジーユー）でも同じレクタングルサングラスが販売されているので、今回は、2つのサングラスを比べてみました。サングラスレクタングル / ユニクロユニクロの「サングラスレクタングル」は、テンプル部分が太く、角ばった形。インパクト抜群なので、よりエッジの効いたデザインが好みという人におす