終戦の日の8月15日、宇佐海軍航空隊の基地があった大分県宇佐市では戦没者を追悼する式典が行われました。 この平和のともしびは戦争の悲惨さや平和の大切さを伝えようと毎年、終戦の日に行われています。 15日夜の式典には約400人が参加し1分間の黙とうを捧げ戦争の犠牲者を悼みました。 また、戦後80年となる2025年は平和への思いを書いたランタンを空に浮かべる取り組みが初めて行われ、約300個の灯りが夜空を彩りました。