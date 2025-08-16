[8.16 J3第23節](カンセキ)※19:00開始主審:原田雅士<出場メンバー>[栃木SC]先発GK 1 川田修平DF 3 大森博DF 37 木邨優人DF 88 内田航平MF 4 佐藤祥MF 8 福森健太MF 11 青島太一MF 18 川名連介MF 77 藤原健介MF 81 中野克哉FW 32 太田龍之介控えGK 27 丹野研太DF 5 森璃太DF 22 高橋秀典DF 25 岩崎博DF 40 高嶋修也MF 47 吉野陽翔MF 80 オタボー・ケネスFW 14 ディアマンカ・センゴール・チェクFW 29 矢野貴章監督小林伸二[