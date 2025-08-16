[8.16 J1第26節](レモンS)※19:00開始主審:高崎航地<出場メンバー>[湘南ベルマーレ]先発GK 1 ポープ・ウィリアムDF 4 舘幸希DF 8 大野和成DF 66 松本大弥MF 13 平岡大陽MF 14 茨田陽生MF 15 奥野耕平MF 28 太田修介MF 37 鈴木雄斗FW 9 小田裕太郎FW 10 鈴木章斗控えGK 81 吉田舜DF 22 大岩一貴MF 6 ゼ・ヒカルドMF 7 小野瀬康介MF 20 石橋瀬凪MF 50 藤井智也FW 27 ルイス・フェリッピFW 72 二田理央FW 77 石井久継監督山口智