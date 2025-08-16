[8.16 J1第26節](Eピース)※19:00開始主審:御厨貴文<出場メンバー>[サンフレッチェ広島]先発GK 1 大迫敬介DF 4 荒木隼人DF 19 佐々木翔DF 33 塩谷司MF 6 川辺駿MF 14 田中聡MF 15 中野就斗MF 24 東俊希MF 39 中村草太MF 41 前田直輝FW 9 ジャーメイン良控えGK 26 チョン・ミンギDF 3 山崎大地DF 37 キム・ジュソンMF 10 マルコス・ジュニオールMF 18 菅大輝MF 35 中島洋太朗FW 17 木下康介FW 45 小林志紋FW 98 ヴァレール・