大分県別府市では16日、横浜キヤノンイーグルスに所属する松井千士選手のラグビークリニックが開催されました。 松井選手は7人制ラグビーで東京オリンピックに出場した実績もあります。クリニックは7人制ラグビーの普及などを目指したもので大分が最初の開催地となりました。 16日は別府市のラグビースクールに通う小中学生およそ40人が参加し、松井選手から直接パスやステップなど基本的な