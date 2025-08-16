[8.16 J1第26節](Gスタ)※19:00開始主審:笠原寛貴<出場メンバー>[FC町田ゼルビア]先発GK 1 谷晃生DF 3 昌子源DF 5 ドレシェヴィッチDF 50 岡村大八MF 6 望月ヘンリー海輝MF 7 相馬勇紀MF 10 ナ・サンホMF 16 前寛之MF 19 中山雄太MF 26 林幸多郎FW 9 藤尾翔太控えGK 13 守田達弥MF 8 仙頭啓矢MF 11 増山朝陽MF 18 下田北斗MF 23 白崎凌兵MF 31 ネタ・ラヴィFW 15 ミッチェル・デュークFW 22 沼田駿也FW 90 オ・セフン監督黒