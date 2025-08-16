[8.16 J2第26節](えがおS)※19:00開始主審:瀬田貴仁<出場メンバー>[ロアッソ熊本]先発GK 1 佐藤史騎DF 3 大西遼太郎DF 4 袴田裕太郎DF 6 岩下航DF 13 飯星明良DF 24 李泰河MF 8 上村周平MF 10 古長谷千博MF 14 塩浜遼MF 17 藤井皓也FW 28 神代慶人控えGK 23 佐藤優也DF 2 黒木晃平DF 5 阿部海斗MF 7 竹本雄飛MF 9 大本祐槻MF 15 三島頌平MF 21 豊田歩FW 18 半代将都FW 20 大崎舜監督大木武[藤枝MYFC]先発GK 41 北村海チディD