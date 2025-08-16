◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2025年8月16日東京D）阪神・村上が、今季3度目の完封勝利を挙げた。9回2死、ヘルナンデスを初球で遊ゴロに仕留めると、右腕に笑顔がこぼれた。得意の巨人打線に対し、9回2安打無失点。この日から巨人打線には岡本が復帰するも、2打数無安打と封じた。これで今季10勝目。23年以来2年ぶりの2桁勝利を果たした。「真っすぐで空振りが取れた。それによって、変化球にも生きてきたのかなと」初