[8.16 J1第26節](デンカS)※19:00開始主審:上村篤史<出場メンバー>[アルビレックス新潟]先発GK 21 田代琉我DF 5 舞行龍ジェームズDF 25 藤原奏哉DF 42 橋本健人DF 77 舩木翔MF 8 白井永地MF 14 小原基樹MF 41 長谷川元希MF 50 植村洋斗MF 55 マテウス・モラエスFW 65 ブーダ控えGK 23 吉満大介DF 15 早川史哉DF 31 堀米悠斗MF 22 新井泰貴MF 28 島村拓弥MF 30 奥村仁MF 33 高木善朗FW 7 谷口海斗FW 9 矢村健監督入江徹[川崎