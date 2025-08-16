[8.16 J1第26節](サンガS)※19:00開始主審:福島孝一郎<出場メンバー>[京都サンガF.C.]先発GK 26 太田岳志DF 2 福田心之助DF 5 アピアタウィア久DF 22 須貝英大DF 50 鈴木義宜MF 10 福岡慎平MF 25 レオ・ゴメスMF 39 平戸太貴FW 9 ラファエル・エリアスFW 11 マルコ・トゥーリオFW 14 原大智控えGK 21 圍謙太朗DF 3 麻田将吾DF 4 パトリック・ウィリアムMF 16 武田将平MF 18 松田天馬MF 27 山田楓喜MF 44 佐藤響MF 48 中野瑠