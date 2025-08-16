[8.16 J3第23節](Axis)※19:00開始主審:矢野浩平<出場メンバー>[ガイナーレ鳥取]先発GK 31 高麗稜太DF 4 二階堂正哉DF 6 温井駿斗DF 55 大嶋春樹MF 3 永野修都MF 7 小澤秀充MF 11 東條敦輝MF 16 丸山壮大MF 19 三木直土MF 21 河村匠FW 10 富樫佑太控えGK 39 櫻庭立樹DF 8 田中恵太DF 17 松本太一MF 2 藤田一途MF 13 清水祐輔MF 14 普光院誠MF 42 金浦真樹FW 9 棚田遼FW 24 K. Hoshi監督林健太郎[高知ユナイテッドSC]先発GK 1