[8.16 J3第23節](サンアル)※19:00開始主審:清水修平<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 4 高橋祥平DF 16 宮部大己DF 19 杉田隼MF 7 馬渡和彰MF 15 山本康裕MF 24 小川大貴MF 25 川上航立MF 41 村越凱光MF 46 安永玲央FW 42 田中想来控えGK 35 神田渉馬DF 17 山本龍平DF 22 佐相壱明DF 27 二ノ宮慈洋DF 40 樋口大輝MF 18 大橋尚志MF 20 前田陸王MF 36 松村厳FW 43 林誠道監督早川知伸[FC琉球]先発GK 16 佐藤久弥