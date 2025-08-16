[8.16 J3第23節](ピカスタ)※18:00開始主審:上田隆生<出場メンバー>[カマタマーレ讃岐]先発GK 41 飯田雅浩DF 2 内田瑞己DF 3 井林章DF 99 附木雄也MF 6 長谷川隼MF 11 エドゥアルドMF 13 前川大河MF 24 上野輝人MF 40 西丸道人MF 90 後藤優介FW 88 松本孝平控えGK 1 今村勇介DF 35 左合修土DF 44 林田魁斗MF 8 森勇人MF 10 川西翔太MF 14 石倉潤征MF 17 牧山晃政MF 33 河上将平FW 22 大野耀平監督金鍾成[FC岐阜]先発GK 1 茂