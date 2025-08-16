[8.16 J3第23節](長野U)※18:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原颯汰DF 2 酒井崇一DF 3 冨田康平DF 7 大野佑哉MF 5 長谷川雄志MF 8 近藤貴司MF 28 藤川虎太朗MF 33 安藤一哉MF 46 古賀俊太郎MF 77 ターレスFW 11 進昂平控えGK 1 田尻健DF 16 石井光輝MF 9 藤森亮志MF 10 山中麗央MF 15 樋口叶MF 17 忽那喬司MF 25 田中康介MF 47 加藤弘堅FW 18 浮田健誠監督藤本主税[ヴァンラーレ八戸]先発GK