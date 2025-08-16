[8.16 J2第26節](みらスタ)※19:00開始主審:井上知大<出場メンバー>[レノファ山口FC]先発GK 1 ニック・マルスマンDF 5 喜岡佳太DF 14 下堂竜聖DF 76 磯谷駿MF 8 野寄和哉MF 29 輪笠祐士MF 38 末永透瑛MF 45 山本桜大MF 55 岡庭愁人FW 9 有田稜FW 31 草野侑己控えGK 26 田口潤人DF 4 松田佳大DF 49 峰田祐哉MF 7 三沢直人MF 28 小林成豪MF 40 成岡輝瑠FW 13 宮吉拓実FW 20 河野孝汰FW 98 アレフ・フィルミーノ監督中山元気[ベ