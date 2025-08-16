関東勢が強さを発揮し、この日登場した3校がすべて勝ち上がった。第1試合で日大三（西東京）が9―4で高川学園（山口）を撃破。第2試合では山梨学院（山梨）が14―0で岡山学芸館（岡山）に大勝。第4試合では昨夏準優勝の関東第一（東東京）が、4―1で創成館（長崎）を破ってベスト8進出を決めた。17日の第2試合では横浜（神奈川）が登場し、津田学園（三重）と対戦する。その結果次第ではベスト8に関東勢が4校残ることにな