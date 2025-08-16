[8.16 J1第26節](アイスタ)※18:30開始主審:上田益也<出場メンバー>[清水エスパルス]先発GK 16 梅田透吾DF 4 蓮川壮大DF 25 マテウス・ブルネッティDF 66 住吉ジェラニレショーンDF 70 高木践MF 7 カピシャーバMF 19 松崎快MF 21 矢島慎也MF 47 嶋本悠大MF 98 マテウス・ブエノFW 38 高橋利樹控えGK 1 沖悠哉DF 5 北爪健吾DF 14 山原怜音DF 28 吉田豊MF 6 宮本航汰MF 11 中原輝MF 33 乾貴士FW 23 北川航也FW 50 アルフレド・