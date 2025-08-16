タレント中丸雄一（41）が、16日放送のTOKYOMX「サバンナ高橋の、サウナの神さま」（隔週土曜後6・00）にゲスト出演し、オーディションと事務所加入当時の裏話を披露した。中学3年の時に受けたオーディションに合格し、ジャニーズ事務所（現SMILE−UP.）入り。01年に「KAT−TUN」を結成した。オーディションは「僕の回は600人はいましたね、オーディション会場に」と明かした。「後に聞くところによると、その2、3年だかが