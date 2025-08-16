「桃太郎電鉄」シリーズを手がけるゲームライター・さくまあきら氏（73）が16日に公式X（旧ツイッター）を更新。「とうとう老人ホームだ」と宣言したことで、ファンから多くの心配が寄せられている件について言及した。さくま氏は13日に「全然歩けない。老人ホームも決まった。老人まっしぐら」、15日にも「とうとう老人ホームだ。いろんな医者や人が来て、あわただしい」と報告し、多くの心配の声が寄せられていた。これを