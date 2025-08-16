サッカーの三笘薫選手のように世界の第一線で活躍する力はどう養われるのか。スポーツのコーチングについての新刊を上梓した島沢優子さんは「昭和の部活動のようにスパルタ指導をしても選手は伸びない。新時代の指導者はどのように選手と向き合っているのかを取材した」という――。※本稿は、島沢優子『叱らない時代の指導術主体性を伸ばすスポーツ現場の実践』（NHK出版新書）の一部を再編集したものです。■プレミアリーグで