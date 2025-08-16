ドジャースのロバーツ監督が、先日マイナーリーグで復帰登板を迎えた佐々木朗希投手の状態について語りました。佐々木投手は日本時間5月10日の登板を最後に肩の不調を訴え、負傷者リスト入り。その後はリハビリを行い、3度の実戦形式の登板もこなしていました。同8月15日にはついにマイナーリーグで実戦復帰。しかし想定の3イニングを投げきれず、2と0/3回で降板となりました。初回から四球でランナーを背負い、無死2塁のピンチを