「巨人０−３阪神」（１６日、東京ドーム）巨人は長嶋茂雄さんの追悼試合を勝利で飾れず。再び貯金ゼロとなった。それでも２軍調整が続いていた岡本和真内野手が３カ月ぶりに復帰。「４番・三塁」でスタメン出場し、２打数無安打だったが、試合出場に「まずそこはよかったかなと思います」と振り返った。スタメンでアナウンスされると、大きな歓声に包まれた。「いやいやよかったです。シーンとなっても困りますし」と冗談め