今回、Ray WEB編集部は社内の揉めごとについて読者に話を聞いて漫画にしてみました。主人公は広告代理店に勤める、社会人2年目です。ある日新卒社員のプレゼンが行われ……？永瀬くんの企画内容と酷似していることを、佐藤さんに指摘した主人公。すると上司の渡部さんに報告され、主人公は彼に呼び出されました。このあと彼女はどうなるのでしょうか？原案：Ray WEB編集部作画：あべニコライター Ray WEB編集部