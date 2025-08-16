俳優の小沢仁志（６３）が１６日、都内で行われた、主演および企画・脚本を務めた映画「法廷の死神」の公開記念舞台あいさつに、共演の俳優・山口祥行、青柳翔、文音、辻凪子らと出席した。“顔面凶器”の異名を取るほどのコワモテで知られ、主にアウトロー役を演じてきた小沢だが、今作では弁護士役。それでもこの日は、あいさつ前にビールを２杯飲んで登壇したことを山口に暴露され「だって暑いんだもん」と笑い飛ばすなど、