総合格闘家でUFCフライ級3位のブランドン・ロイバルがU-NEXTの独占インタビューに応じ、16日（日本時間17日）に米国シカゴで開催される「UFC319」のメインカード、「朝倉海 vs. ティム・エリオット」について言及した。 ■エリオットと対戦経験のあるロイバルが予想 ロイバルは朝倉のUFC2戦目について、「朝倉海がおそらく支配すると思う」と朝倉勝利を予想。ロイバルは2020年5月に行われた自身のUFCデビュー