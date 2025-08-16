三重県尾鷲市では8月16日、子どもたちが「尾鷲ヒノキ」を使ったペーパーナイフ作りに挑戦しました。参加した14組の親子は、年輪が細かく硬いことで知られる「尾鷲ヒノキ」に苦戦しながらも、サンドペーパーで磨き上げ、自分だけのオリジナルナイフを完成させ、きれいに紙が切れると、笑顔を見せていました。