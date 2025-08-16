お盆休みも残すところあと1日となりました。16日はUターンラッシュのピーク。空港の到着ロビーや駅のホームで、はじける笑顔と別れの涙が交錯しています。成田空港の到着ロビー。お盆休みを海外で過ごした人たちの帰国ラッシュが16日ピークを迎え、スーツケースを手にした家族連れなどで混雑しました。成田空港にはきょう1日で約5万人が入国する見通しです。愛知県の中部国際空港セントレアも16日が帰国ラッシュのピークとなりまし