東京ディズニーランドのトゥーンタウンにある「トゥモローランド・テラス」ハンバーガーなどのメニューが提供され、パーク内でもトップクラスの広いダイニングエリアや、屋根付きのテラス席が自慢のレストランです。レストラン内の近未来の雰囲気も魅力的！ 東京ディズニーランド「トゥモローランド・テラス」2025年夏 グランドメニュー © Disney 場所：東京ディズニーランド／トゥモローランドサービスタイプ