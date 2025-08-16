【新華社バヤンノール8月16日】中国内モンゴル自治区バヤンノール市ウラド後旗の草原は、赤紫色の被毛を持つ珍しいラクダ「ゴビ紅駝」の産地として知られる。その草原に1カ所、丹霞地形（赤い堆積岩が隆起してできる地形）に属する赤紫色の砂質泥岩が見せる珍しい景観がある。秋の日差しの中で北を向いてたたずむ岩は、まるで首を伸ばして遠くを見渡す巨大な赤いラクダのようで、大自然が生み出した造形美は訪れる人々を魅了して