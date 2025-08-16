国内の伝統工芸の実演と展示即売会、「日本の技展」がいま熊本市の鶴屋で開かれています。制作2か月という3000種類のビーズを使う平田ビーズ刺繍のバッグや、つる植物のフジの皮から糸をつむいで布をつくる藤布の技法などもみられます。今月18日までです。