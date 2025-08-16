今月14日に熊本市南区の河川敷で見つかった身元が分からない女性の遺体について 警察は16日、一連の大雨によって安否不明になっていた甲佐町の女性（60代）だと公表しました。水死とみられます。 甲佐町の女性は、今月11日に出勤途中に行方不明となり、警察などで捜索していました。 女性の名前については非公表で、警察は熊本県が「遺族の意向」を理由に公表をしていないためとしています。