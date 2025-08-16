ディズニーに行ったら欠かせないのが、思わず写真を撮りたくなるようなお土産スイーツ。今回は、見た目も味も間違いなしのおすすめスイーツを7つピックアップしてご紹介します。自分へのご褒美にも、友だちや家族へのお土産にもぴったりなものばかりなので、ぜひチェックしてみてくださいね♡チョコレート 紙箱 ミッキー ミニーパーク内で販売されている定番カチューシャをイメージしたチョコレート。映画『ファンタジスタ』