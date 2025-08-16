中谷元・防衛相日本、トルコ両政府は、防衛産業間の交流に向け当局間対話を開始する方向で調整に入った。中谷元・防衛相が19日にトルコでギュレル国防相と会談し合意する見通しだ。複数の関係者が16日明らかにした。トルコは、ロシアの侵攻を受けるウクライナに攻撃型無人機を供給するなど防衛産業の発展が注目されている。日本は陸海空3自衛隊に無人機を大量配備する方針で、トルコ製導入も視野に入れる。中谷氏は17日からジ