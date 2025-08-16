メ～テレ（名古屋テレビ） 岐阜県飛騨市河合町の「安全に楽しめる川遊び」が人気を集めています。 キャンプ場も併設する「なかんじょ川釣り公園」には、安心して水遊びができる人工の川があります。 穏やかな流れで、深いところでも大人のふくらはぎほど。 小さい子どもも安心して遊べます。 イワナやニジマスを購入すると、この川に放流し魚のつかみ取りができます。 捕った魚はその場で塩焼きにして食べること