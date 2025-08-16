試行錯誤を繰り返しているロバーツ監督(C)Getty Images首位攻防戦をなんとか競り勝った。現地時間8月15日に本拠地で行われたパドレス戦で、ドジャースは3-2で勝利。同率ながらナショナルリーグ西地区でふたたび首位に立った。【動画】ハッとお目覚め！ 大谷翔平の居眠りシーンをチェック緊張感のあるパドレスとの直接対決は、投打にスター軍団が地力を発揮した。守備では先発したクレイトン・カーショウが6回（76球）を投げて