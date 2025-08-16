ロシアとの首脳会談を終えたアメリカのトランプ大統領は16日、ウクライナのゼレンスキー大統領と電話会談を行いました。ゼレンスキー大統領は18日にワシントンでトランプ大統領と会談を行う予定です。ゼレンスキー大統領は16日、自身のSNSを更新し、米露首脳会談を終えたトランプ大統領と電話会談を行ったと明らかにしました。電話会談にはヨーロッパ各国の首脳も参加したということで、ウクライナメディアはEU＝ヨーロッパ連合の