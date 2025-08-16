【モデルプレス＝2025/08/16】元日向坂46の東村芽依が16日、自身のInstagramを更新。ベアトップ姿の写真を公開し、話題を呼んでいる。【写真】元日向坂46メンバー、二の腕スラリの私服姿◆東村芽依、ベアトップで美デコルテ輝く東村はチェックのベアトップにデニムパンツを合わせ、美しいデコルテを披露。カフェで食事を楽しんだり、緑の広場でポーズを決めたりする姿が収められている。この投稿に、ファンからは「彼女感すごい」