フジテレビ系「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」が１６日に放送され、ダウンタウン・浜田雅功がＭＣを務めた。この日は「ジャンクプロ野球ニュース」。野球界の名ＯＢたちをゲストに招いた。横浜（ＤｅＮＡ）、中日で捕手として活躍した谷繁元信氏は、解説者として頭を悩ませる一つにＭＬＢで二刀流として規格外の大活躍を続ける大谷翔平選手のことを挙げた。谷繁氏は苦笑しながら「大谷をどう解説するんですか…？って。投げて、