16日西伊豆町でダイビング中の女性が行方不明になる事故がありました。女性は現在も見つかっていないということです。水難事故があったのは、西伊豆町の黄金崎海水浴場です。下田海上保安部と消防によりますと16日午前11時ごろ「2人で潜っていたら1人いなくなった」とダイビングショップの店員から通報がありました。行方不明になったのは50代女性で16日午前9時40分ごろ、夫と一緒に黄金崎海水浴場からダイビングを開始したという