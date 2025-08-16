＜神宮外苑花火大会＞◇16日◇神宮球場、秩父宮ラグビー場5人組ロックバンドのwacciが、初めて神宮球場のステージに立った。日が傾き、オレンジ色に染まったステージに立ち、ボーカルの橋口洋平（41）は「こういう環境でやることもなかなかないので、皆さんよろしければ拍手しながら聴いてください」と呼びかけた。代表曲「恋だろ」「大丈夫」を神宮の夕空に響かせ、やわらかい歌声で観客を魅了した。さらに「別の人の彼女になった