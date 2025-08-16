プロボクシング元世界4階級制覇王者の田中恒成（30）が16日、名古屋市中川区の露橋スポーツセンターで実施された畑中ジム興行で引退式に臨んだ。スーツ姿でリング登壇した田中は「たくさんのことを教えてくれたボクシングに感謝しています。ボクシングを通して出会った人たちをこれらからも大切にしたいと思います」などと思いを述べた。その上で、これから頂点を目指す若い選手たちへ熱いメッセージを贈った。「私は世界チ