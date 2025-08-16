けさ、北アルプス剱岳の北方稜線で、東京都の57歳の男性が倒れているのが見つかり、その後搬送先で死亡が確認されました。上市警察署によりますときょう午前8時ごろ北アルプス剱岳の標高およそ2350メートル、北方稜線で東京都板橋区の会社員、目黒晋平さん（57）がルートから外れた場所で倒れているのを山岳警備隊員が見つけました。その後、搬送先の病院で死亡が確認されました。発見場所近くの山小屋から「宿泊予定