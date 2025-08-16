きょうの県内は広い範囲で晴れて青空が広がり、厳しい残暑となりました。日中の最高気温は富山空港で33.8度、氷見市と富山市八尾町で32.7度など、県内すべての観測地点で真夏日となりました。残暑が厳しいなか、富山駅北口にある遊具エリア「ごっこぱーく」では雪で遊ぶイベントが行われました。これは富山市が、帰省客や観光客に雪に親しんでもらおうと開いたものです。子どもたちは人工雪で作った滑り台などで雪に触れ、楽