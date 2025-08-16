元乃木坂46の山崎怜奈（28）が16日、都内で、MCを務めるTOKYO FM「山崎怜奈の誰かに話したかったこと。」の番組イベント「ダレハナ夏祭り2025〜ザワザワサマー〜」を行った。3回目となる夏イベントで、山崎は「去年を上回る規模で開催できました。初回はこぢんまりした感じだったんだけど、今日は1300人に来ていただいています」と喜んだ。菅井友香、花澤香菜、ダウ90000、遠山大輔、潮紗理菜がゲスト出席した、架空のラジオ番組を