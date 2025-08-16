カーリング女子で22年北京五輪銀メダルのロコ・ソラーレの吉田知那美（33）が16日までに自身のインスタグラムを更新。チームメイトとのオフショットを公開した。イラストレーター・ナガノ氏によるSNS発の人気キャラクター「ちいかわ」のかぶり物をチームメイトとかぶり、カメラ目線で笑顔。「なんか小さくてかわいいやつ」にちなみ「日本一ちいさくてカーリングするやつら」と添えた。ファンからは「本当に可愛い人ばかり」