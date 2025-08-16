ピーチ・アビエーションは、関西国際空港第2ターミナルに複合訓練施設「MOMO TRAINING LAB（モモトレ）」を開設した。機長養成のための教育・研修で活用するエアバスA320型機の飛行訓練装置（Flight Training Device／FTD）をはじめ、客室乗務員が訓練などに活用する実機の客室部分を移設した客室モックアップ、ドアトレーナー、緊急脱出用スライドや空港カウンターを完備した複合訓練施設で、座学などのための教室も設置している