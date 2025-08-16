◇セ・リーグ阪神3―0巨人（2025年8月16日東京D）阪神・森下が16日の巨人戦でキャリアハイとなる今季17号アーチをかけた。初回だった。1死で二塁に近本を置いて打席に立つと、井上が投じた甘いスライダーを見逃さなかった。左翼席に突き刺さる特大2ラン。打った瞬間に確信し、右手を突き上げた。「久しぶりに1本が出た。自分のタイ記録（シーズン16号）でずっと止まっていたので。出せて良かった」それでも、虎の3番