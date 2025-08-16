那覇市で行われた舞台「生きているから〜対馬丸ものがたり〜」の公演＝16日午後太平洋戦争後期の1944年、沖縄県を出た学童疎開船「対馬丸」が米軍に撃沈され、1500人近くが死亡した事件を題材にした舞台「生きているから〜対馬丸ものがたり〜」が16日、那覇市で公演された。撃沈から81年を前に、演出家の宮本亜門さんが手がけ、悲惨な戦争と命の尊さを描いた。公演は17日までで、チケットは完売済み。対馬丸の生存者で、88歳で